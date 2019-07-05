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溫網第3輪對前球后 謝淑薇盼打出競爭力

最新更新：2019/07/05 09:45

（中央社倫敦4日綜合外電報導）網球女將謝淑薇在溫網女單第3輪將對上第3種子捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），謝淑薇希望屆時能打出競爭力。

大會女單第28種子的台灣選手謝淑薇，將在第一球場對上前球后普里斯科娃，普里斯科娃上週在被視為草地賽事溫布頓網球錦標賽熱身賽的伊斯特本網賽封后。

謝淑薇告訴法新社：「她贏得伊斯特本的冠軍，她絕對是個強勁的對手」，「她可以打出無限記愛司球（Ace），但我希望不要是在對上我時。」

謝淑薇說：「我只是試著在訓練時做到最好，然後看看能在比賽中發揮多少。」

至於研究對手的球路，謝淑薇則是放手把這些任務交給支援團隊。她說：「我只是放輕鬆，然後把這些東西交給我的男友和教練」，「他們做他們想做的事，假如他們想給我些建議，多數時候我會接受，假如有時候他們忘了也沒關係，我在場上就做我想做的事。」

本屆溫網，33歲的謝淑薇在首輪以兩個6比2擊敗2017年法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），次輪以7比6（3）、6比3擊敗2013年打進溫網4強的比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080705

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