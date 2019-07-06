包林傑鬆懈挨2轟 悍將7日陳品學先發

中職富邦悍將隊5日迎戰中信兄弟隊時，悍將先發包林傑第6局被敲2轟，他6日受訪表示，是因稍微鬆懈才犯下錯誤，但體力上沒有問題。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月6日

（中央社記者楊啟芳新北6日電）昨天中信兄弟對富邦悍將，悍將先發投手包林傑前5局飆8次三振，不過第6局被敲2轟，他表示，主要是因稍微鬆懈才犯下錯誤，但體力上沒有問題；明天悍將則是派陳品學先發。

包林傑昨天前5局展現壓制力，僅在第2局失1分非自責分，且飆出8次三振；不過第6局先是被詹子賢敲2分砲，再被張志豪轟陽春砲，之後又一度投到滿壘，但沒有繼續失分，最後靠著蔣智賢的逆轉滿貫砲，逃掉敗投。

悍將總教練陳連宏表示，包林傑昨天表現大致可以，但第6局2個失投球都被掌握，形成全壘打，用球數80顆之後還要再加強。不過陳連宏指出，既然安排包林傑投下半季第一場，就代表他的重要性。

包林傑表示，昨天表現整體好的多於壞的，對方也都是好打者，2個失投球都被掌握到。不過包林傑認為，用球數多並不是造成失投球的主因，可能是當時稍微鬆懈了，他說：「下次不會再犯一樣的失誤。」

包林傑指出，以前曾經有一場投到160球，因此投70、80球對他來說不成問題，最近台灣進入夏天，氣溫漸漸變熱，包林傑也說：「確實是滿熱的，但因為已經在台灣適應一陣子，並不會造成體力流失太多。」

明天悍將派出陳品學先發，跳過洋投伍鐸，悍將投手教練余文彬表示，陳品學這陣子在二軍對球的掌握性、控制力有比較好。

至於伍鐸本季表現不佳，目前2勝8敗，防禦率5.40，余文彬說明：「伍鐸今年出手點比較低，影響到球的位移，但有透過影片跟他溝通，並利用休息時間進牛棚調整，狀況已經有好轉。」（編輯：屈享平）1080706