陳禹勳不再安逸 吳俊良：找回身體旋轉速度

（中央社記者謝靜雯桃園20日電）中職Lamigo桃猿隊後援投手陳禹勳本季出賽表現不如預期，投手教練吳俊良指出「感覺有點太安逸」，也可能傷勢影響，下二軍找回身體旋轉的速度，明星賽後有機會回到終結者位置。

Lamigo桃猿隊牛棚大將陳禹勳本季出賽表現不如預期，定位也從終結者往前移至中繼，吳俊良點出，去年春訓熱身賽時，陳禹勳腳受傷，可能也有造成影響，他解釋因為腳傷的關係，身體的力量使用沒辦法這麼完全，「他過去球速一投就145公里，現在大概140公里」。

吳俊良指出，今年觀察陳禹勳投球，「感覺有點太安逸了，投球時少了瞬間旋轉的力量」，影響球速和球威，上半季末6月初讓陳禹勳下二軍調整，也有跟二軍投手教練提到這個狀況。

陳禹勳下半季歸隊，目前為止下半季2場出賽，總計投2.2局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，吳俊良表示，「感覺跟之前不太一樣，看來在二軍有找到問題、加以修正」。

陳禹勳目前本季一軍後援出賽20場，總計投17.2局失掉19分責失分，已經比前兩年整季後援出賽單季失分（18責失分）還多，本季出賽防禦率9.68，戰績1敗、4中繼、4救援成功。

吳俊良表示，陳禹勳回終結者位置的時間點還不確定，目前還是將洋投冠猛定位終結者，待中職明星賽後（7月27、28日），若冠猛移往先發出賽，陳禹勳有機會回到終結者位置。（編輯：吳協昌）1080720