亞洲沙灘排球公開賽 8月澎湖開打

爭取2020東京奧運沙灘排球積分賽事、2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站8月將開打，預計會有來自全球17個國家及地區、超過百名男女選手參賽。（中華民國排球協會提供）中央社 108年7月23日

（中央社澎湖縣23日電）列為2020日本東京奧運積分賽的2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，8月7日至11日在澎湖隘門沙灘開打，共將有來自世界17國121名男女選手及隊職員參加，爭取進軍東奧的機會。

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，今天在百世多麗酒店舉行記者會，由澎湖縣長賴峰偉、觀光局澎管處長許宗民、中華民國排球協會特助章金榮、澎湖體育會理事長張偉男與澎湖排委會副主委陳智祥等人共同宣布台灣和澎湖的第一次亞洲沙灘排球賽，8月7日起在澎湖著名的隘門沙灘開打。

章金榮表示，亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，將有來自澳洲、巴林、香港、印尼、伊朗、日本、哈薩克、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、新加坡、泰國、土庫曼、萬那杜、越南和中華民國等17個國家地區48支球隊的男子58人；女子38人和球隊職員25人，總共是121人參加，比賽分為正規賽與資格賽，將在為期5天的賽事中，爭取前進東奧的積分站。

賴峰偉表示，東京奧運前哨站的亞洲沙灘排球賽，澎湖的隘門沙灘能夠雀屏中選，代表澎湖沙灘的美，期盼未來澎湖也有沙排選手，並將運動與觀光相結合，讓世界看見澎湖，進而帶動地方發展。

主辦單位表示，中華隊派出男子謝雅仁/王進如、徐振瑋/吳信賢、陳宥廷/張峰銘和女子顧乃涵/劉碧欣、潘姿怡/余雅萱、龔詩雯/葉軒岑等各3隊參賽，期望留下澎湖站的冠軍獎盃，也希望能奪得好積分。

中華民國排球協會表示，亞洲沙灘排球賽為亞洲排球聯合會（AVC）年度制式沙灘排球賽事，且是奧運會暨亞運會正式競技項目，亞洲區賽事每年分為亞洲沙灘排球錦標賽、亞洲沙灘排球分齡賽、亞洲排球公開賽和各區邀請賽，從每年1月起至11月止，集亞洲沙灘排球好手於一堂，爭取積分排名及進軍世界公開賽及世界錦標賽，並取得奧運積分進軍東京奧運，各國選手視為2020年東京奧運前哨戰。（編輯：陳俊碩）1080723