陽岱鋼3打數無安打吞1K 打擊率跌破3成

（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼連兩天先發出賽，今天打擊熄火，單場3打數沒有安打，吞下1次三振，賽後打擊率跌破3成，巨人隊終場以4比10不敵養樂多隊。

巨人隊昨天起與養樂多隊打3連戰，陽岱鋼昨天先發出賽總計3打數敲出1支安打、貢獻1分打點，今天比賽先發打第6棒、守右外野。

陽岱鋼今天首局敲出中外野方向飛球出局，3局吞下三振，5局選到保送，8局打擊機會敲出游擊方向滾地球出局；陽岱鋼今天總計3打數沒有安打，賽後打擊率降至2成95。

養樂多隊今天開賽積極搶分，首局山田哲人率先敲出二壘打、開啟攻勢，養樂多隊接連選到2個保送、攻佔滿壘，2人出局後，中村悠平、太田賢吾接連安打，開賽取得4比0領先，巨人隊首局下半靠著接連2支二壘打、故意四壞保送，追回2分。

養樂多隊2局再靠著2分砲添分，3局再起攻勢，靠著中山翔太安打、保送，廣岡大志適時二壘打，一棒送回2分、拉開領先差距，5局靠著接連3支安打添分，取得9比2領先，巨人隊5局下半靠著接連安打、失誤、保送，追回2分，比賽後半段追分不及、吞下敗仗。（編輯：翁翠萍）1080724