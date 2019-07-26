孫楊的澳洲籍教練力挺 前愛徒吐槽

中國泳降孫楊的澳洲籍教練柯特瑞力挺子弟，但柯特瑞之前的愛徒赫基特（圖）卻說「別拿孫楊與我並論」。（圖取自赫基特IG網頁）

（中央社雪梨26日綜合外電報導）中國泳將孫楊因曾涉禁藥，近日在游泳世錦賽發生他國選手拒與他同台頒獎、孫楊反嗆等爭議。孫楊的澳洲籍教練柯特瑞力挺子弟，但柯特瑞之前的愛徒卻說「別拿孫楊與我並論」。

柯特瑞是2004年雅典奧運會男子1500公尺自由式金牌得主赫基特（Grant Hackett）的前教練，他近年轉與孫楊合作，也聲援孫楊。

澳洲人報（The Australian）報導，孫楊的教練、指導過澳洲國家泳隊30年的柯特瑞（Denis Cotterell）表示，孫楊與他另一得意門生赫基特（Grant Hackett）一樣乾淨。

柯特瑞說：「我喜歡跟恪盡職守、長青且仍能奪牌的選手合作。若有人認為我願意與作弊者合作，那是不了解我，是種侮辱，只需稍加思考便能得知。」

柯特瑞還反問「禁藥作弊定義為何？沒有通過藥檢的人？若照後面這個定義，澳洲隊裡就不乏禁藥作弊者。有人沒有通過藥檢，是不小心且不是他們自己的過錯。我永遠不會稱他們為作弊者。這非常虛偽」。

但赫基特受訪時對恩師拿他跟孫楊相提並論頗不以為然，他告訴商業電台2GB：「就我而言，我會說自己比孫楊乾淨嗎？答案是肯定的，因為我從來沒有藥檢沒過，而且我做過幾百次藥檢。我與孫楊的成績紀錄非常不同，不論在任何時候，我都不會拿我自己跟他比較。」

儘管赫基特不滿被柯特瑞拿去為孫楊背書，他仍肯定柯特瑞一直追求「乾淨」的游泳運動，並認為如果柯特瑞發現任何不當行為，都會將事實公諸於世。

赫基特說：「我認識柯特瑞已大半輩子，我知道若他私下發現任何不端，就會向適當機關舉報，同時避免涉入。」

孫楊在近日的游泳世界錦標賽中拿下男子200及400公尺自由式金牌後，400公尺奪銀的澳洲泳將何頓（Mack Horton）與200公尺銅牌得主英國選手史考特（Duncan Scott），都拒絕跟孫楊在頒獎台合照。孫楊還當場怒嗆史考特是「輸家」。（實習編譯：張璦/核稿：陳亦偉）1080726