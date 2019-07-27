瓊斯盃彭詩晴轟20分 中華藍仍不敵紐西蘭

（中央社記者龍柏安台北27日電）中華藍射手彭詩晴今天轟下並列全場最高的20分，可惜團隊籃板以18比39大幅落後，終場68比86不敵紐西蘭，吞下本屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組的第3敗。

2019威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事，今天在新莊體育館進行第4天賽事，中華藍面對本屆未嘗敗績的紐西蘭，首節就以19比31落後，最後以18分之差吞敗。

藍隊總教練華格納（Kenyon Wagner）賽後表示，輸球總是很艱難，不過他肯定球員在下半場的防守，也認為這對球員來說是很好的經驗，畢竟之後在亞洲盃還是會遭遇高大的隊伍，不過他強調，眼前最重要的工作，「明天準備好擊敗南韓。」

左肩肌腱撕裂，賽前靠著吃藥、打針硬撐的彭詩晴，今天又轟下20分，她強調，近5、6年她都在對岸中國女子職業籃球聯賽（WCBA）討生活，1年只有1次可以回台參加瓊斯盃，因此她也不想放棄這難得的機會。

亞洲國家包括日本、菲律賓都有計畫地培養混血或歸化球員，彭詩晴則坦言，她覺得中華隊也有需要，畢竟這些歸化球員對於整體戰力的幫助，大家都看在眼裡。

至於稍早中華白與日本之戰，白隊全能前鋒陳薇安雖攻下最高的20分，不過日本靠著綿密火網，每節得分都高於白隊，終場以81比62擊敗中華白，拉出4連勝。

目前中華藍以1勝3負，和姊妹隊中華白戰績相同、並列第4，明天紐西蘭將與日本交鋒，獲勝的一方將拿下本屆瓊斯盃冠軍，而白隊則要面對至今一勝求、苦吞4連敗的菲律賓。（編輯：張銘坤）1080727