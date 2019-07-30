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顧乃涵劉碧欣聯手 盼亞沙排幫台灣留下獎牌

最新更新：2019/07/30 18:02

（中央社記者龍柏安台北30日電）國手顧乃涵與劉碧欣領銜角逐今年8月7日亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，老大姐顧乃涵透露，澎湖海風大讓比賽難度增加不少，不過她強調：「希望能把獎牌留下。」

2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站將於8月7日至11日在澎湖縣湖西鄉隘門沙灘舉行，這是亞洲排球聯合會（AVC）年度正式沙排賽事之一，也是奧運積分賽的一環。

今年男子組共有29隊參賽，女子組則有19隊。排協表示，由於會內賽僅有24席，扣除參賽排名最高的前20隊，男子組另有9隊需透過會外賽爭取4席會內資格。

世界排名57的顧乃涵與劉碧欣是目前台灣排名最高的組合，兩人過去都是室內排球選手轉戰沙排，顧乃涵認真的地說：「沙排挑戰更大，因為有風、有太陽，場上的變數也更多。」

劉碧欣則認為，沙排需要的技巧更全面，她笑說：「回不去了，如果時間重來讓我選擇，我還是會選擇打沙排。」

有別於室內排球，沙排場上就只有2個人，互相依賴，也互相扶持，但難免有爭吵，不過顧乃涵承認，每次吵架都是她開砲，多半都是因為求好心切，好在兩人都是牡羊座，所以來得快去得也快，劉碧欣則說：「要有摩擦才會有火花。」

對於下週開打的亞沙排公開賽，顧乃涵認為擁有地主優勢的她們，這一站應該不算難打，不過她也說：「每一步都要戰戰兢兢，而且比賽地點在海邊，每天風勢與風向都不一樣，我們適應的速度必須要比對手更快。」（編輯：吳協昌）1080730

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