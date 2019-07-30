前球王莫瑞考慮再戰男單 料參加辛辛那提網賽[影]

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）前世界球王、英國網球名將莫瑞（Andy Murray）考慮參加8月美國辛辛那提名人賽的男單賽事，莫瑞還說他「比自己所料想的更接近」做好準備。

現年32歲的莫瑞今年1月澳洲網球公開賽首輪敗給西班牙好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut），之後就未曾拚戰男單。為了挽救職業生涯，莫瑞在澳網淘汰後便進行臀部手術。

莫瑞在今年女王盃網賽（Queen's Club Championships）的男雙賽事復出，他與西班牙的羅培茲（Feliciano Lopez）搭檔奪冠，並在溫布頓錦標賽分別與法國選手赫柏特（Pierre-Hugues Herbert）及小威廉絲（Serena Williams）搭配男雙與混雙組合。

3度贏得大滿貫賽冠軍的莫瑞先前表示，不太可能準備打美國網球公開賽的男單，不過有可能參加8月的辛辛那提名人賽男單賽事。

莫瑞在美國華盛頓舉行的花旗盃公開賽（Citi Open）表示：「比我料想的更接近了」。莫瑞正跟哥哥傑米．莫瑞（Jamie Murray）攜手挑戰花旗盃的男雙。

他還說：「最佳的狀況可能是辛辛那提，如果我不能打辛辛那提名人賽，那麼我可能會等待到紐約之後的良機，因為我不想要自己首場男單比賽就是打五盤三勝制」。在紐約舉行的美網將於下月底點燃戰火。

莫瑞指出，他在華盛頓練習男單，並於下週在加拿大多倫多的羅傑斯盃（Rogers Cup）同樣與羅培茲搭檔戰男雙。（編譯：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080730