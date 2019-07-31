泰國羽賽扳倒前球王諶龍 王子維爆冷闖進16強

（中央社記者黃巧雯台北31日電）「羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽首輪以21比13、21比18，直落二爆冷擊退中國名將、前球王諶龍，勇闖16強賽，中止對戰2連敗。

總獎金35萬美元（約新台幣1097萬元）的泰國羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，這次由男單一哥周天成領軍，今天共有5組台將出賽。

王子維曾在今年澳洲、加拿大羽球公開賽闖進準決賽，為個人本季最佳，但近期在印尼、日本公開賽連2站，首輪就遭到淘汰。

王子維今天在泰國公開賽首輪強碰世界排名第4、中國名將諶龍，2人過去交手3次，都大戰3局，王子維僅在2017年德國羽球公開賽拿下1勝，目前處於對戰2連敗，不過諶龍近況不佳，在上週日本公開賽，同樣首輪止步。

王子維今天首局狀況不錯，迅速取得10比2領先，期間最多領先9分，輕鬆以21比13先下一城。

王子維第2局乘勝追擊，開局連拿5分，但諶龍一路追趕，王子維在18比17領先之際，連搶2分，取得3個賽末點，儘管被對手化解1個，但最終仍以21比18勝出，收下16強門票。

另外，台灣女雙許雅晴與胡綾芳、男雙盧敬堯與楊博涵稍早同樣在首輪賽事勝出，雙雙晉級16強。（編輯：張芷瑄）1080731