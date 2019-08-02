亞洲盃射箭 複合弓王律勻排名賽第一

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣複合弓女將王律勻今天在2019亞洲盃射箭賽第2站，繳出與泰國選手並列全場最高的680分，所幸她靠著較多10分箭的優勢，順利搶下頭號種子也博得好彩頭。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，今天在台北田徑場點燃戰火，上午女子複合弓與男子反曲弓資格賽率先登場，下午則改由女子反曲弓與男子複合弓。

暑假後將升上台北市大3年級的王律勻，從小學習劍道，直到高二才轉練複合弓，今天由於現場風勢較大，也讓王律勻臨場有些太過謹慎，「比賽只要風大，我就會想很多，擔心時間不夠」。

這次亞洲盃，王律勻在個人資格賽榮登第一，隊友許嬿樺以668分名列第6，翁意婷則以639名列16，3人累計以1987分排名第4，女團首輪將碰上香港。

至於下午登場的女子反曲弓，個人資格賽以蘇思蘋的630分排名第6最佳，3人成績加總以1848分女團排在第3，首輪將先遭遇澳洲，強敵南韓則高掛頭號種子。

雖然資格賽成績不算太優，不過台灣女將們還是很有信心，蘇思蘋與葉昱琛異口同聲表示，對抗賽才見真章，目標是希望把金牌留在台灣。

此外，複合弓男團以總分2006分名列第5，而由王律勻與陳宏溢聯手的混雙，則以1356分取得第3種子席次；反曲男團台灣則排第6，而蘇思蘋與陳昭升組軍的反曲混雙則名列第5。（編輯：張芷瑄）1080802