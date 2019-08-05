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亞洲盃射箭賽一分差飲恨 王律勻陳宏溢混雙銀牌

最新更新：2019/08/05 12:24

（中央社記者黃巧雯台北5日電）中華隊複合弓女將王律勻今天與陳宏溢搭擋在亞洲盃射箭賽混雙金牌戰，以149比150不敵馬來西亞，拿下銀牌，新加坡則鍍銅，兩人賽後直呼很可惜，但也稱讚對手很敢射。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天在台北田徑場進行複合弓男團、女團、混雙團體賽獎牌戰。

中華隊今天比賽由王律勻、陳宏溢在混雙金牌戰扛先鋒迎戰馬來西亞，第一趟儘管以36比38落後，中華隊第2趟狀況回穩，射出3支10分箭，總分以75比74超前。

馬來西亞第3趟不甘示弱，回敬3支10分箭，以113比112要回領先，關鍵第4趟，雙方同樣射出37分，終場馬來西亞以150比149險勝，中華隊收下銀牌。

以一分差與金牌擦身而過，王律勻、陳宏溢異口同聲地說：「很可惜。」

談到比賽關鍵，王律勻不吝於稱讚馬來西亞選手很敢射，感覺對手很有經驗，即使風很大也不會退縮。

生涯第3度參加國際賽的王律勻，原本賽前很緊張，但上場後聽到周遭傳來隊友的加油聲，反而讓她很安心，她說：「後來比較不會那麼怕，就大膽一點射。」

今年19歲的王律勻首度搭擋18歲的學弟陳宏溢，即勇闖金牌戰，陳宏溢有了前幾天賽事洗禮，他坦言，今天沒有昨天緊張，能闖進金牌戰，也肯定自己實力。（編輯：張雅淨）1080805

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