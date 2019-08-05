亞洲盃射箭賽 中華複合弓女團鍍銅[影]

影片來源：MOE Sports YouTube頻道（比賽約從44:00處開始）

（中央社記者黃巧雯台北5日電）亞洲盃射箭賽複合弓女團銅牌戰，中華女團王律勻、翁意婷、許嬿樺今天聯手上演逆轉秀，以223比221擊敗泰國，收下銅牌，3人生涯首面國際賽獎牌都在同日開張。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天在台北田徑場進行複合弓男團、女團、混雙團體賽獎牌戰，其中王律勻今天一日3戰，混雙收下銀牌後，女團鍍銅，下午個人金牌戰，還有爭金的機會。

王律勻混雙賽事結束後，立刻與隊友翁意婷、許嬿樺會合，參加女團銅牌戰，雖然混雙以一分差、無緣金牌，但王律勻迅速調整心情，專注於女團賽事。

中華隊今天前兩趟射完，仍以108比111落後，中華隊頂住壓力，第3趟射出5支10分箭，扭轉局勢，總分反以167比165超前，關鍵第4趟，中華隊連飆3支10分箭展現求勝的企圖心，終場就以223比221氣走泰國，搶下銅牌。

3人生涯首面國際賽獎牌都在同日開張，翁意婷坦言，其實自己很緊張，但仍強裝鎮定，不斷提醒隊友不要緊張。

王律勻、翁意婷與許嬿樺從7月上旬起即投入練習，緊接著參加全運會桃園市選拔，7月底轉戰理事長盃，休息1天，再參加亞洲盃射箭賽。

許嬿樺透露，一連串的賽事也讓她們感到疲勞，一開始表現並不好，不過過程中彼此互相鼓勵，所幸銅牌戰時狀況有調整回來，最後成績還不錯。

中華隊南韓籍教練田仁秀特別點名翁意婷，儘管肩膀有傷，但與隊友同樣在比賽過程發揮專注力，也是後來逆轉的關鍵，整體表現發揮95%的水準，他認為這批青年隊的選手若能持續成長，未來可望成為國家隊的接班人。

另外，馬來西亞、菲律賓女團金牌戰戰況激烈，前4趟比完，戰成217比217平手，透過加射才決定勝負，而加射雙方同樣射出27分，因馬來西亞有1支10分箭，最後判定馬來西亞奪金、菲律賓銀牌。（編輯：林沂鋒）1080805