美媒曝卡特將回老鷹 生涯22季將破紀錄

（中央社亞特蘭大5日綜合外電報導）ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，卡特（Vince Carter）將簽下一年合約重回亞特蘭大老鷹，邁向個人破紀錄的第22個NBA球季。

今夏成為自由球員的42歲老將卡特曾對外表示，這會是他最後一個賽季，將為光輝璀璨的職業生涯劃下句點。卡特曾獲1998-99球季年度最佳新秀，8次入選明星賽。

卡特上個月告訴體育電視頻道ESPN說：「我想我還有最後一年。」

卡特口中的最後一年將讓他打破紀錄，成為在美國職籃NBA打最多季的球員。其他在NBA征戰21個球季的還有「酋長」派瑞許（Robert Parish）、「短臂鷹」威利斯（Kevin Willis）、「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）和「德國司機」諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

根據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau）的資料，若卡特能在2020年的比賽中上場，他將成為聯盟史上第一個在4個10年期間都有出賽的球員。

卡特上季加入老鷹，也是他生涯待過的第7支球隊，成為幫助楊恩（Trae Young）和柯林斯（John Collins）等年輕球員的良師益友。他以年薪240萬美元（約新台幣7677萬元）的一年合約，在老鷹出賽76場，其中9場是先發，每場平均貢獻7.4分。

卡特的NBA生涯始於多倫多暴龍，他以驚人的灌籃能力獲封「文來瘋」（Vinsanity），其他為人熟知的稱號還包括「加拿大航空」和「加拿大飛人」，生涯平均繳出17.2分、4.4籃板、3.2助攻。卡特待過的球隊還包括紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）、奧蘭多魔術、鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊、沙加緬度國王。

卡特在2000年贏得NBA灌籃大賽冠軍，也是當年在雪梨奧運贏得金牌的美國隊成員之一。

卡特生涯出賽1481場，名列史上第5，投進2229個三分球，名列史上第6，得分25430分，排名史上第20。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080806