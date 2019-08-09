王進如謝雅仁勝香港 挺進亞洲沙排公開賽12強

（中央社記者龍柏安台北9日電）綽號「冬瓜」的王進如與完美搭檔「排骨」謝雅仁，今天在2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，以21比18、21比14痛擊香港對手，有驚無險挺進12強。

2019年台中銀行亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，今天在澎湖縣隘門沙灘進行會內賽第2天賽事，王進如與謝雅仁這組「冬瓜排骨」組合，是地主男子排名最高的組合，沒想到首戰就慘敗阿曼，晉級情勢拉警報。

王進如坦言，阿曼組合的實力非常強，也算是國際賽場上的老對手，但輸得太難看，讓他們心裡難平靜，而擺脫心傷的最好辦法，就是透過另一場勝利來撫平。

歷經前一天失利，王進如和謝雅仁晚上用心研究香港組合的打法，今天也得到成效，2人全場壓著對手打，以直落二輕鬆橫掃對方，以分組第2、順利搭上晉級末班車挺進12強。

合作即將滿2年的「冬瓜和排骨」，強調沙排最重要的就是默契，王進如直言：「你要很信任搭檔，也要試著去了解對方。」

而一旁的謝雅仁則笑說，2人的默契似乎是透過相互調侃來培養，就拿綽號來說，當初就是因為他嗆王進如是「冬瓜」，而搭檔則回叫他「排骨」，「冬瓜排骨」組合才因此出爐，希望透過比賽不斷磨合，讓更多對手知道這組「冬瓜排骨」的好滋味。（編輯：張芷瑄）1080809