羅傑斯盃 謝淑薇女雙8強止步

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在羅傑斯盃網球賽女子雙打8強戰先盛後衰，遭女子單打球后等級的「澳白聯軍」逆轉，以6比4、2比6、5比10吞敗。

謝淑薇本週在加拿大舉行的羅傑斯盃單、雙打同時出擊，但單打首輪止步，雙打原先搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）此站休兵，謝淑薇改聯手比利時女將佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）。

謝淑薇與佛莉普金絲為大會第4種子，8強賽強碰澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）、白俄羅斯女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）這對由現任與昔日女單球后組成的「澳白聯軍」。

謝淑薇前一場比賽扭傷右踝，賽前傷勢已好轉，與佛莉普金絲組成的「台比組合」首盤開賽就攻破對手發球局，但對手第4局回破扳平，「台比組合」繼續積極出擊，第7局再度破發得手，以6比4搶下首盤。

不過，「澳白聯軍」次盤表現強勢，「台比組合」頭尾發球局都失守，以2比6遭對手扳平戰局。

兩組人馬在決勝盤搶十大戰，輪流互破對方發球局，但「台比組合」一路落後，無力逆轉，最終以5比10吞敗。（編輯：李明宗）1080810