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金鐘影帝莊凱勛為兄弟開球 直言主角是恰恰

最新更新：2019/08/10 18:04

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊本季最後天母棒球場主場賽事，今天由金鐘影帝莊凱勛和演員傅孟柏任開球嘉賓，莊凱勛是兄弟球迷，他說這次受邀開球是錦上添花，「這2天的主角是恰恰（彭政閔）」。

莊凱勛2017年也曾受邀赴統一獅隊主場台南棒球場開球，他笑說上次開球因覺得投手丘距離沒有想像中的遠，毫不猶豫的站在投手丘上，但開球表現不如預期，這次學乖了，有偷偷往前移動2步，但對於開球表現，要回去看重播才可以下評斷有沒有進步。

莊凱勛表示，平時有看籃球和棒球，籃球多看美國職籃，棒球則是看中華職棒，他透露自己是中信兄弟球迷，更是「恰恰」彭政閔的粉絲，可以在彭政閔天母棒球場主場最後賽事受邀開球很開心，雖然賽前沒有機會和恰恰互動，「但身上這件球衣要拿回去當傳家寶」。

莊凱勛在休息區也有跟兄弟球員張志豪自拍，莊凱勛表示，張志豪提到老婆有在追他主演的戲劇「噬罪者」，所以要求要自拍，準備回去跟老婆炫耀。

談起彭政閔，莊凱勛很有感觸，他提到無論職業運動員、演員，可以在單一領域專注做到最好、成為職人，是一件很不容易的事情，也祝福彭政閔退休後生活也可以過得精彩。（編輯：張芷瑄）1080810

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