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亞洲沙排公開賽 王進如謝雅仁首度勇闖4強

最新更新：2019/08/10 22:42

（中央社記者黃巧雯台北10日電）綽號「冬瓜」王進如與「排骨」謝雅仁今天在2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，接連遭遇日本2支隊伍，都以直落二奪勝，特別是擊敗日本最強隊伍，兩人搭配以來，首度闖進亞巡賽4強。

男子組選手王進如與謝雅仁首戰落敗後，互相鼓勵、繼續奮戰，今早以21比13、21比13輕取日本第2隊後，利用中午時間研究從未交手過的日本組合長谷川德海與高橋巧，儘管面對的是世界排名第67的日本最強隊伍，仍以21比16、21比18收下奪勝。

王進如賽後躺在沙灘上，直呼「很爽、很開心」，並透露出發前，全隊曾到鳳山著名的五甲廟祈求勝利，果然打來若有神助。

在全場觀眾加油聲的助陣下，謝雅仁說：「拿出我們練習時的水準，找回球感了！」

另外，中華女子第一隊顧乃涵與劉碧欣預賽全勝後，今天8強順利以21比10、21比12擊敗同胞小將龔詩雯與葉軒岑，勇闖4強，將遭遇去年雅加達亞運銅牌印尼組合朱莉安娜（Dhita Juliana）與烏塔米（Putu Utami）。

顧乃涵、劉碧欣過去與朱莉安娜及烏塔米交手兩次，都打滿3局，包括亞運，顧劉配都落敗，但顧乃涵信心喊話，「這次要讓結果不一樣」。（編輯：卞金峰）1080810

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