彭政閔天母最終戰 許順益稱讚最好典範

中信兄弟彭政閔（右）11日將進行生涯天母最終戰，雙重賽午場賽前，合庫總教練許順益（左）到球場致贈合庫全隊簽名球，許順益表示，彭政閔是最好的典範，為球技和人品兼備的球員。中央社記者楊啟芳攝 108年8月11日

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中信兄弟彭政閔今天將進行生涯天母最終戰，午場賽前合庫總教練許順益及教練林加祐，到球場致贈合庫全隊簽名球，許順益說，彭政閔球技、人品兼備，是最好的典範。

彭政閔自美和中學畢業後，先進入合庫棒球隊等待當兵，因此現任合庫總教練的許順益也當過他的教練。今天是彭政閔生涯天母最終戰，雙重賽午場賽前，許順益和林加祐到球場致贈合庫全隊簽名球給彭政閔，上面寫著「術德兼備」。

許順益表示，彭政閔是最好的典範，為球技和人品兼備的球員，高中時期就展現長打能力，也希望他退休後擔任教練能教導出更多優秀的選手。

回憶起彭政閔在合庫的往事，許順益指出，當時彭政閔和陳金鋒都是擔任中心打線，兩人合力幫助合庫拿下一座冠軍，許順益說：「他打擊能力太好了，這絕對不是教練教的，算是合庫撿到的，很難得高中階段就有這麼好的打擊。」

許順益笑說，彭政閔雖然外表靦腆，不過當時非常活潑，「他是球隊活寶，都會跟隊友開玩笑。」彭政閔進入職棒後，每年球季結束都會跟著合庫一起自主訓練，因此與許順益也都有在連絡，許順益說：「現在已經變成很好的兄弟。」

去年雅加達亞運曾從韓國隊梁玹種手中敲出全壘打的林加祐，今天也來到天母球場。林加祐表示，彭政閔對他來說相當重要，「我原本打擊不是很好，但模仿學長反方向攻擊之後，曾在春季聯賽打擊率超過4成，也讓我第一次中國手。」

雖然沒有同隊過，但彭政閔球季後都會跟著合庫練習，林加祐表示，「我有不懂的地方都會去問學長，他也會大方告訴我，1、2年累積下來就變熟了。」林加祐認為，彭政閔的成績不用說，且人品也值得後輩學習，為人非常隨和、客氣，對自己要求也很高，練球時每天一早就會出現在球場準備。（編輯：屈享平）1080811