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謝雅仁王進如 亞沙排公開賽奪銀

最新更新：2019/08/11 16:13

（中央社記者龍柏安澎湖11日電）在超過攝氏30度的豔陽天下，連打2場高強度比賽，讓台灣沙排男子好手王進如和謝雅仁有些吃不消。謝雅仁開玩笑說：「打到快斷氣。」兩人在亞洲沙灘排球公開賽澎湖站金牌戰，不敵印尼銀恨。

2019亞洲沙灘排球公開賽澎湖站，今天進行最後一天賽事，地主「冬瓜排骨」組合王進如與謝雅仁，上午先以2比1擊敗去年亞運男子沙排銅牌的印尼組合，下午再強碰同樣是來自印尼的亞運銀牌組合，可惜這回兩人以13比21、18比21吞敗。

綽號「排骨」的謝雅仁坦言，印尼選手無論在經驗、技術還是身體素質，都比他們更成熟、更有優勢，他們抱持著平常心沒有壓力，加上狀況不錯，意外拿下勝利，而「冬瓜」王進如則笑說，「可能比賽時間太早，印尼還沒睡醒吧。」

雖然「冬瓜排骨」組合上午手刃印尼二隊、闖進壓軸決賽，可惜下午金牌戰沒能再次扳倒強敵，以直落二不敵印尼一隊、獲得銀牌，不過兩人透露，這仍是他們聯手以來，在亞沙排巡賽的最佳戰績，王進如說：「過去我們往往8強前就提前出局了。」

「排骨」謝雅仁坦言，這是台灣第1次舉辦沙排比賽，他覺得很棒也很好，除能讓更多人認識這項運動，地主球迷的加油聲，更讓他們充滿奮戰的動力。

而隊友「冬瓜」王進如則弱弱地說：「比賽是辦得不錯啦，但現場音樂可以多一些動感，否則太抒情，和海灘的氣氛搭不太起來。」（編輯：林沂鋒）1080811

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