亞洲區資格賽9月主場連2戰 足協籲球迷進場加油

（中央社記者黃巧雯台北12日電）中華男子足球公元2022年卡達世界盃亞洲區資格賽9月5日首戰在主場台北田徑場迎戰約旦隊，10日主場再戰尼泊爾隊。足協理事長邱義仁今天呼籲球迷踴躍進場，給中華隊最大鼓勵。

為協助中華男足備戰卡達世界盃亞洲區資格賽，華南商業銀行股份有限公司董事長張雲鵬出席記者會與中華民國足球協會理事長邱義仁簽約，宣布將額外贊助新台幣300萬元及首款企業冠名訓練球衣。

亞洲區資格賽自今年9月起到明年6月，中華男足與澳洲隊、約旦、科威特隊及尼泊爾同組；邱義仁表示，300萬元除運用在球衣，依中華隊主、客場各4場估算，包括球隊訓練、生活開支及出國比賽食宿費用，至少要1500萬元起跳，未來會再對外募款。

中華男足9月5日將在台北田徑場首戰約旦，原先9月10日作客尼泊爾，但考量連續在主場出賽對中華隊有利等，中華男足9月10日將繼續在主場出戰尼泊爾。

9月一週內2場主場在台北，足協計畫與台北捷運等大眾運輸合作、宣傳。

考量南北均衡，加上高雄市有較多天然草皮場地，足協規劃今年10月主場對戰澳洲及明年6月交手科威特，都安排在高雄舉行。

邱義仁表示，足球不只是運動，還可激起國民熱情，讓國家團結，他喊話球迷踴躍進場，給中華隊最大鼓勵。（編輯：李明宗）1080812