花蓮告別戰彭政閔代打上場 兄弟2轟勝獅隊

中職中信兄弟隊13日在花蓮棒球場迎戰統一獅隊，兄弟林智勝也首度在花蓮開轟，敲出左外野方向全壘打帶2分打點。幫助球隊以5比2拿下勝利。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年8月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職中信兄弟隊今天起將主場拉至花蓮棒球場，迎戰統一獅隊，今天安打數雖然不多但得分效率佳，林智勝、王勝偉都首度在花蓮開轟，彭政閔代打沒表現，兄弟以5比2拿下勝利。

中信兄弟隊今、明兩天賽事將主場設在花蓮棒球場，也是「恰恰」彭政閔花蓮棒球場告別戰，賽前這兩場比賽內野門票都已經賣完。今天比賽彭政閔沒有先發出賽，8局代打上場，現場4721名觀眾情緒沸騰，彭政閔敲出中外野方向飛球出局，明天比賽還有機會再上場。

今天比賽前兩局兩隊都沒有拿下分數，獅隊3局靠著林安可二壘打先馳得點；4局再靠著高國慶、蘇智傑、郭峻偉接連安打，拿下第2分。

中信兄弟隊安打數雖不如獅隊多，但得分效率佳，4局下林智勝開轟，2分砲一棒幫助球隊將比數扳平，也是個人本季第18轟；5局王勝偉開轟，陽春砲幫助球隊超前比分，為個人本季第9轟。

中信兄弟隊7局再靠著保送、短打推進、吳東融適時安打，多添1分保險分；8局兄弟隊林智勝高飛犧牲打，送回球隊第5分，幫助球隊順利拿勝。中信兄弟隊先發投手紐維拉今天投8局被敲11支安打，失掉2分（1分責失分），投出6次三振，拿下個人本季第3勝。

獅隊新秀林安可，目前一軍生涯3場出賽，打擊有不錯發揮，今天單場5打數敲出3支安打，包括2支二壘打。一軍生涯二壘打不僅出爐，7局敲出的二壘打，為獅隊隊史第5000支二壘打，另外貢獻1分打點。（編輯：戴光育）1080813