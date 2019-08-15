中信女子公開賽首輪 蔡佩穎侯羽桑並列領先

（中央社記者黃巧雯台北15日電）總獎金新台幣500萬元的2019中國信託女子公開賽，今天在林口高爾夫球場開打，台灣職業女將蔡佩穎與業餘選手侯羽桑，同以低於標準桿3桿的69桿，暫時並列領先。

蔡佩穎今天各桿表現不錯，抓下4隻小鳥及1個柏忌，特別是開球木桿平均距離可達276.5碼，且打上球道成功率是百分百、零失誤，另有14個洞成功打上果嶺。

對於首輪並列領先，蔡佩穎直呼超出預期，她透露賽前認為在林口球場的果嶺上推桿抓鳥需憑運氣，但後來靠著抓到判讀果嶺的訣竅，以及桿弟協助，在果嶺的推桿才能較得心應手。

蔡佩穎今年初在台灣女子公開賽並列亞軍，獲得與台巡賽共證的韓巡賽推薦，參加韓巡賽的5場比賽，雖然只晉級2場比賽，但卻得知所使用的鐵桿並不適合自己，因此5月起更換後，反而增加鐵桿的準度，並在7月19日的日巡次級賽ECC女子高球錦標賽奪下今年首冠。

同樣並列領先的侯羽桑今天也是打下4鳥、1柏忌，雖然開球平均距離為240碼，但開上球道與果嶺的成功率都能分別保持在6成4（10個洞）與6成6（14個洞），她賽後自評，這場比賽有好好發揮水準。

其餘選手表現像是中國職業女將黎佳韵以2桿之差的71桿，暫居第3，另有5名職業選手同為平標準桿72桿，暫並列第4，包括台灣張靖翎與中國的潘艷紅等。（編輯：張芷瑄）1080815