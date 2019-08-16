江少慶7局僅失2分奪勝 胡智為小熊初先發吞敗

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）印地安人3A的江少慶今天先發7局僅失2分，演出優質先發，進帳本季第7勝；剛轉戰小熊3A的胡智為則是首度在新東家先發，投3局挨2支2分砲，失4分吞下敗投。

江少慶今天擔任印地安人3A雙重戰首場的先發投手，對戰勇士3A。江少慶1局下被轟陽春全壘打，2局下1出局後被敲安打，接著用三振及滾地球解決這局；3局下被敲安打加上保送，一度形成一、二壘有人，但也用三振及滾地球化解危機。

江少慶於4局下剛開始就投出保送，但接著送出2次三振，再讓對手擊出飛球出局；5局下被敲1支安打，不過讓對手擊出雙殺打；6局下則是演出3上3下，7局下再被敲一支陽春砲，失1分。

印地安人3A於6局上靠著接連安打，攻下4分大局，終場以5比2奪勝。總計江少慶完投7局，被敲出6支安打，包含2發全壘打，投2次保送，飆出7次三振，失2分演出優質先發，奪下本季第7勝，目前防禦率5.31。

胡智為則是加盟小熊後，在小熊3A首度擔任先發。1局下胡智為投出保送後，被轟出2分全壘打；不過第2局演出3上3下，包含2次三振；第3局再被敲2分砲，且2出局後連被敲2支安打，不過沒有繼續失分，隨後退場休息。

終場小熊3A以0比5不敵紅雀3A，總計胡智為投3局，被敲出7支安打，包含2發全壘打，投1次保送、3次三振，失4分，吞下敗投，目前在小熊3A防禦率6.00，今年整體防禦率則是7.07。（編輯：屈享平）1080816