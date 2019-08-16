輕井澤女子高球賽 盧曉晴首輪並列13

（中央社記者龍柏安台北16日電）上週才在日本北海道明治盃歷經延長賽，飲恨拿下亞軍的盧曉晴，本週轉戰輕井澤女子高球賽延續火燙手感，今天首輪打完，她以低於標準4桿的68桿，暫時並列13。

總獎金8000萬日幣（約新台幣2391萬）的輕井澤女子高球賽，今天在日本長野縣的NEC輕井澤72高爾夫北球場開打，比賽共打3回合54洞競桿，日本23歲女將濱田茉優首回合以低於標準8桿的64桿，目前獨居領先榜之首。

本季狀況平平的台灣旅日高球好手盧曉晴，今年在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）出賽前17場，僅4場打進前10，不過近2場比賽手感逐漸回溫，似乎也慢慢找回自己的節奏。

上週盧曉晴在北海道的明治盃最後一輪攻上排頭，一度有望挑戰本季首冠，可惜最終在延長賽不敵南韓女將裴善雨，與冠軍擦身而過，不過仍是她本季的最佳名次。

本週轉戰輕井澤，盧曉晴算是有個好的開始，今天全場標準桿上果嶺率達83.3%，共計僅用29推，打下6隻小鳥、僅吞2個柏忌，且更難能可貴的是，每當她苦吞完柏忌的下一洞，總能立即捕鳥止血，她單日擊出低於標準4桿的68桿，並列13名。

至於另一名台將姚宣榆，今天也打下5鳥，另有2個柏忌，首回合以低於標準3桿的69桿，目前並列22名。（編輯：張芷瑄）1080816