蔡崇信砸千億入主籃網 NBA首位台灣老闆

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）美媒報導，台灣出生的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信以33.5億美元（約新台幣1049億元）入主美國職籃NBA布魯克林籃網，一併買下主場巴克萊中心，成為NBA歷來首位台灣老闆。

紐約郵報（New York Post）報導，俄羅斯富豪普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）今天宣布，將手中51%籃網隊股權賣給原本持股49%的蔡崇信，籃網主場巴克萊中心也一併轉手。

報導引述未具名消息來源指出，若包含買下巴克萊中心後承擔的債務，交易總價達33.5億美元。

籃網重建多年後開花結果，上季以東區第6打進季後賽。蔡崇信說，普羅科洛夫多年前開始重建籃網，投入所有資源支持球團，且拒絕擺爛。普羅科洛夫的遠見讓籃網競爭力大增，他成為老闆後將成為受益者，因此對普羅科洛夫滿懷感激。

蔡崇信1964年在台北出生，13歲移民美國，在耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，擁有紐約州律師資格，1999年被馬雲延攬到阿里巴巴工作，成為這家電子商務巨擘壯大的功臣，近年身價暴漲，並積極投資北美職業球團。

在NBA理事會一致通過下，蔡崇信去年收購NBA布魯克林籃網隊49%股權。圖為籃網主場巴克萊中心。（中央社檔案照片）

去年4月，蔡崇信完成收購籃網49%股權，成為僅次於普羅科洛夫的球團第2大股東，並獲得2021年收購更多股權的選擇權。據報導，蔡崇信當時以10億美元入股，如今提前出手，再砸23.5億美元買下剩餘51%股權。

富比世（Forbes）雜誌估計，蔡崇信身價達97億美元。他為籃網經營權砸下23.5億美元，是NBA歷來最高轉手價碼，超越休士頓火箭的22.5億美元及洛杉磯快艇的20億美元。

消息來源向紐約郵報透露，蔡崇信以約7億美元左右買下巴克萊中心，並承擔3.25億美元債務，收購籃網主場總成本達10.25億美元左右。

財經媒體CNBC報導，球團出售仍須NBA理事會同意。一旦通過，蔡崇信最快9月可以籃網老闆身分成為NBA理事，並擔任巴克萊中心董事會主席。

籃網上季例行賽戰績42勝40敗，季後賽首輪1比4不敵費城76人。球季結束後，籃網送走明星後衛羅素（D''Angelo Russell），迎來雙星厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant），但杜蘭特因腳傷復健，新賽季預計都無法披掛上陣。（編輯：馮昭）1080817