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輕井澤女子高球賽次輪 盧曉晴姚宣榆並列46

最新更新：2019/08/17 15:48

（中央社記者龍柏安台北17日電）旅日職業高球女將盧曉晴與姚宣榆，今天在2019輕井澤女子高球賽次輪雙雙遭遇亂流，2人累計都是低於標準1桿的143桿，排名也從前段班滑落至並列46名。

盧曉晴上週在日本女子高爾夫巡迴賽（JLGAP）的北海道明治盃，打出本季最佳的亞軍，本週她轉戰長野縣的輕井澤女子高球賽，首輪一度繳出低於標準4桿的68桿、並列13，亮麗開局，沒想到好景不長，次輪就面臨「爆桿」危機。

今天輕井澤第2回合，盧曉晴手感「急凍」，全場僅打下1鳥，苦吞4個柏忌，單回合以高於標準3桿的75桿完賽，連帶拖累排名，從並列13極速下滑至並列46。

首輪姚宣榆繳出低於標準3桿的69桿，排名則並列22，和盧曉晴僅有1桿之差，沒想到第2輪她也遭遇亂流，全場雖打下3個博蒂，卻也吞下5個柏忌，單日以高於標準2桿的74桿完賽，兩回合累計同樣以低於標準1桿的143桿，和盧曉晴並列46。

日本23歲女將濱田茉優，在首輪打出低於標準8桿的64桿超神表現獨佔排頭，今天表現也稍稍降溫，僅打出3鳥、1柏忌，以低於標準2桿的70桿做收，不過兩輪累計以低於標準10桿的134桿，仍以1桿之差暫居排頭。（編輯：方沛清）1080817

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