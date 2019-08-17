克服爆桿危機 侯羽桑中信女子高球賽奪冠

（中央社記者龍柏安台北17日電）最多握有5桿優勢，第9洞卻用了7桿才脫困，也把侯羽桑的奪冠籌碼全花光，不過她沒因此自亂陣腳，後9洞她穩紮穩打，最終以2桿之差擊敗旅日好手蔡佩穎，拿下冠軍。

2019中國信託女子高球公開賽，今天在林口高爾夫球場進行最後一回合賽事，年僅20歲的業餘小將侯羽桑，今天繳出高於標準2桿的74桿做收，3回合累計以低於標準1桿的215桿奪冠。

侯羽桑今天出發後，在前3洞就捕獲2鳥，讓她最多握有5桿領先，沒想到標準桿4桿的第9洞，她多花了3桿才脫身，所幸這陣亂流沒有影響到她，接下來最後9洞一路持平闖關，最終順利拿下生涯在職業賽首冠。

有驚無險登上后座，侯羽桑坦言，這讓她既興奮又開心，因為今年前2場比賽表現不理想，名次也不好，加上身體一直出狀況，感覺起來很不順，去年她就許下能在職業賽奪冠的願望，雖晚了一年才兌現，不過這場比賽她看見自己的成長，讓她對未來也更有信心。

談到第9洞的3柏忌，侯羽桑坦言，當下她告訴自己：「要沉住氣，還有9個洞。」她也相信自己，只要接下來不要再爆桿，還是有機會可以獲勝。

由於侯羽桑是業餘球員，因此新台幣100萬元的冠軍獎金，則順延由亞軍蔡佩穎獨得。

蔡佩穎則坦言，對手第9洞出狀況後，本想乘勝追擊，不過自己在第14洞又吞下柏忌，差距又被拉開，因此她策略改以穩健守成，最後也成功擋住追兵，順利拿下100萬元獎金。（編輯：張芷瑄）1080817