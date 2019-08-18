伯明罕田徑鑽石聯賽 鄭兆村奪史上首面金牌

亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村在國際田徑鑽石聯賽英國伯明罕站繳出87公尺75的成績，奪隊史首面金牌。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北18日電）亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村今天在國際田徑鑽石聯賽英國伯明罕站繳出87公尺75的成績，奪隊史首面金牌，締造個人本季最佳紀錄，也是生涯次佳。

鄭兆村曾在2017年台北世大運以91公尺36的成績，寫下生涯最佳紀錄，並改寫亞洲紀錄。

鄭兆村今年5月在國際田徑鑽石聯賽上海站以87公尺12，寫下本季最佳，除了為隊史首面獎牌外，還提前收下奧運門票，後來在奧斯陸站以84公尺30鍍銅，但7月中轉戰摩納哥站僅繳出82公尺29的成績，排名第4，未能連3站站上頒獎台。

鄭兆村今天第一擲82.76公尺，並在第6擲飆出87公尺75，締造個人本季最佳、個人生涯次佳紀錄，也是隊史首面金牌，且鑽石聯賽積分以26分，一舉追平德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann），確定可參加年終總決賽。

今天同場較勁的選手包括德國名將霍夫曼、德國名將羅哈勒（Thomas Rohler）、捷克名將瓦德萊赫（Jakub Vadlejch）、愛沙尼亞好手柯特（Magnus Kirt）等人。

其中，瓦德萊赫第2擲繳出85公尺78，摘下銀牌，為個人本季最佳，柯特以85公尺29鍍銅。（編輯：李亨山）1080818