全運會10月桃園登場 鄭兆村徐展元宣導片亮相

108年全國運動會在桃園，10月將登場，桃園市政府27日公布由體育主播徐展元（右）及標槍好手鄭兆村（左）拍攝的首支「明星動滋動」宣傳影片，為賽事暖身。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年7月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）今年全國運動會將於10月19日至24日在桃園登場，首支宣傳影片在今天公布，邀請到體育主播徐展元、標槍選手鄭兆村擔綱演出，一起宣傳全國運動會。

桃園市政府新聞處指出，距離全國運動會開幕還剩下不到100天，市府今天公布由徐展元及有「黃金右臂」之稱的手鄭兆村共同拍攝的首支「明星動滋動」影片，為全運會暖身。2人在影片中一起到楊梅的鄭家祠堂道東堂進行「拋擲」小遊戲，而成績不及格的徐展元也忍不住大喊「好想贏鄭兆村」。

新聞處表示，東京奧運即將在明年登場，對於確定參加東京奧運的選手來說，全國運動會可說是奧運前哨站。鄭兆村今年在國際田徑鑽石聯賽上海站，以87公尺12的成績摘下銀牌，拿到東京奧運門票。他這次參加全運會，會全力以赴為家鄉桃園奪牌。

新聞處指出，今年全國運動會共有34項競賽種類，在桃園市有超過40個比賽場館，所有賽事都是免費入場；賽事期間，市府設有接駁車服務，歡迎民眾前往觀賽，為自己支持的選手加油打氣。

新聞處表示，未來還有多部宣傳影片會陸續推出，並邀請到體育名人一起推廣在桃園舉辦的全運會，歡迎民眾持續追蹤臉書（facebook）粉絲專頁「桃園事」，共同宣傳全運會。（編輯：戴光育）1080727