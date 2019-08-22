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花蓮鳳林盃軟網賽9月開打 台灣拚奪冠

最新更新：2019/08/22 18:31
2019花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽，9月20日起將在花蓮鳳林開打，各國好手來台競技，中華軟網協會理事長朱文慶（前左4）22日出席記者會表示，盼能把冠軍獎盃留在台灣。中央社記者黃巧雯攝　108年8月22日
2019花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽，9月20日起將在花蓮鳳林開打，各國好手來台競技，中華軟網協會理事長朱文慶（前左4）22日出席記者會表示，盼能把冠軍獎盃留在台灣。中央社記者黃巧雯攝　108年8月22日

（中央社記者黃巧雯台北22日電）花蓮鳳林盃軟式網球錦標賽9月20至22日將在花蓮鳳林鎮開打，中華民國軟網協會理事長朱文慶今天表示，將派國家代表隊和鳳林地主隊捍衛主場，盼將冠軍留在台灣。

2019台灣第一國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球國際錦標賽，今年將有來自日本、韓國、蒙古、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、寮國及柬埔寨及地主台灣共11國軟網好手同台較勁，賽事將分為公開男、女子組與青少年組。

朱文慶今天出席賽前記者會時表示，希望透過舉辦比賽，行銷台灣、鳳林，並推展運動風氣，而這次地主將組成「國家代表隊」及「鳳林地主隊」迎戰，希望能為台灣留下冠軍。

國家代表隊這次派出余凱文、鄭竹玲等亞運金牌選手捍衛主場，而鳳林地主隊也號召李佳鴻、郭家瑋等亞運選手組隊，其中余凱文、鄭竹玲喊話有信心，並將全力以赴，將冠軍留在台灣。

為備戰10月底在中國台州舉行的2019世界軟網錦標賽，教練李佳鴻表示，將透過這次比賽與日、韓等國先進行測試賽，希望接下來的世錦賽，能延續去年亞運成績，再摘下金牌。（編輯：張芷瑄）1080822

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