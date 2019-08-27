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江少慶2.1局失4分吞第9敗 林子偉敲1安

最新更新：2019/08/27 12:49

（中央社記者謝靜雯台北27日電）旅美印地安人隊小聯盟3A投手江少慶，今天先發對紅人隊3A，投2.1局失掉4分責失分，球隊終場以0比9吞敗，江少慶吞下本季第9敗；紅襪隊3A林子偉今天單場3打數敲1安。

印地安人隊小聯盟3A今天與紅人隊3A交手，由江少慶扛先發，首局就有狀況，接連被敲2支二壘打掉分，2人出局後投出保送，再被敲出安打失掉第2分，接著讓打者敲出滾地球出局，沒有再多掉分數。

江少慶2局1人出局後再遇亂流，接連被敲3支安打、滾地球失分，3局被敲出二壘打，1人出局後，連投3次保送，失掉第4分，3局沒有投完、提前退場。

江少慶今天總計用80球投2.1局，被敲7支安打，投出4次保送，失掉4分皆為責失分，賽後防禦率5.36，吞下個人本季第9敗。

印地安人隊3A今天打線受制，全場僅敲出4支安打，沒有拿下分數。紅人隊3A則是1到4局、局局得分，6局再靠著接連安打拿下第6分，8局靠著單局4支長打，單局再添3分，順利拿下勝利。

紅襪隊3A今天與洋基隊3A交手，林子偉先發打第6棒、守左外野，2局敲出滾地球出局，5局敲出安打，6局敲出滾地球出局，今天總計3打數敲出1支安打，賽後打擊率2成46。

兩隊9局打完4比4僵持不下，洋基隊3A在10局上半靠著3分砲超前比分，紅襪隊3A下半局追分不及，終場以4比7吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080827

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