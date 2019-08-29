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12強中華隊60人名單底定 旅外納入逾10人

最新更新：2019/08/29 15:16
世界12強中華隊29日在體育署召開選訓會議，討論60人名單，將在9月3日送出；總教練洪一中（圖）表示，60人名單不會對外公布，旅外球員納入10幾人。中央社記者楊啟芳攝　108年8月29日
世界12強中華隊29日在體育署召開選訓會議，討論60人名單，將在9月3日送出；總教練洪一中（圖）表示，60人名單不會對外公布，旅外球員納入10幾人。中央社記者楊啟芳攝　108年8月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）世界12強中華隊今天在體育署召開選訓會議，討論60人名單，將在9月3日送出，最終28人名單則在10月3日出爐；60人名單不對外公布，總教練洪一中表示，旅外選手納入10幾人。

中華隊總教練洪一中表示，日前中職秘書長馮勝賢及王建民到美國，徵詢旅外選手意願，並了解選手近況，都是在這次會議討論範圍之內。洪一中也指出，有些選訓委員是業餘隊教練，有聽他們的意見，這幾天也會觀察推薦的業餘選手，考慮放在60人名單中。

9月3日就會將60人名單送至世界棒壘球總會（WBSC），到10月3日最終28人名單出爐，洪一中表示，60人名單不會對外公布，「還有一些工會、大聯盟的問題沒有解決，且不是最後正選名單，大部分選手會被移出，公布對選手來講感覺比較不尊重」。

洪一中指出，60人名單中，旅外球員納入10幾人，包括運動家隊的王維中，對於馬林魚隊的陳偉殷，洪一中說：「陳偉殷情況較特殊，我們還在討論，我覺得打的機會比較不大。」旅日球員部分，包括火腿隊的王柏融，以及歐力士的張奕也有被納入。

剛從美國回來的馮勝賢表示，這次美國行主要是了解選手打國家隊的意願，他說：「選手意願都滿高，但最後還是要由總教練決定。」不過由於大聯盟40人名單內的選手不能打12強，目前包括陳偉殷、王維中、張育成、林子偉、黃暐傑等人，馮勝賢說：「會依照遊戲規則，40人名單不會去碰。」

馮勝賢表示，美國行最大收穫是旅外選手都受到王建民的鼓勵，「選手看到王建民眼睛都亮了，比賽後會一直問王建民問題，王建民也會分享在小聯盟的經驗」，部分旅美選手會於9月到佛州找王建民訓練。（編輯：張芷瑄）1080829

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