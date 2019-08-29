U18中華隊首戰對巴拿馬 火球男陳柏毓先發

U18世界盃棒球賽30日將於韓國釜山機張郡開打，中華隊首戰在台灣時間上午11時交手巴拿馬隊，先發投手派出「火球男」陳柏毓（圖）。（資料照片）中央社記者謝靜雯攝 108年8月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）U18世界盃棒球賽明天將於韓國釜山機張郡開打，中華隊首戰在台灣時間上午11時交手巴拿馬隊，先發投手派出「火球男」陳柏毓，若要晉級複賽，此戰為關鍵一役。

陳柏毓是中華隊陣中狀況最好的投手，日前中華培訓隊與美國隊打交流賽時，曾飆出生涯最快的150公里，搭配變化球，能有效引誘打者揮空。由於巴拿馬隊情蒐資料較難掌握，陣中有8名球員與美職簽約，實力不容小覷，中華隊首戰就派出陳柏毓應戰。

巴拿馬則派出右投賈西亞（Jorge Garcia），今年在多明尼加夏季聯盟繳出4勝0敗，防禦率3.46成績，直球均速138公里，今年最快145公里，使用率接近8成。根據情蒐資料指出，賈西亞武器球為直球，不過尾勁及速度沒有到很好，變化球的控制力及品質也不佳。

本屆U18世界盃共12隊參賽，分為A、B兩組，中華隊與美國、日本、巴拿馬、西班牙及南非分在B組，由於美國及日本實力較強，中華隊與巴拿馬、西班牙及南非的對戰被視為非贏不可的賽事。

中華隊首戰將在明天對上巴拿馬，之後依序交手美國、西班牙、日本及南非，各組將取前3名晉級複賽，複賽為超級循環賽，前2名晉級冠軍賽，爭搶冠軍獎盃。前一屆2017年中華隊拿到第7名，上次獲得冠軍是在2010年。（編輯：吳協昌）1080829