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林益全900打點史上第4 直言本季又是新突破

最新更新：2019/09/03 19:16
富邦悍將林益全（中）剛達成生涯900打點，為中職第4人，他表示，去年改變訓練方式，能在今年收到成效，對他來說也是新的突破。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年9月3日
富邦悍將林益全（中）剛達成生涯900打點，為中職第4人，他表示，去年改變訓練方式，能在今年收到成效，對他來說也是新的突破。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年9月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將林益全剛達成生涯900打點，為中職第4人，他今天表示，目前達成的所有紀錄都很印象深刻，而去年改變訓練方式，能在今年收到成效，對他來說也是新突破。

悍將1日對上中信兄弟的比賽，8局下三壘有人時，林益全敲出安打，帶有1分打點追平比數，還達成生涯900打點里程碑，為聯盟第4人。林益全表示：「打點要壘上有隊友，需要大家幫忙，加上當下適時掌握。」

林益全指出，在壘上有人時自己會莫名興奮，不過攻擊上也會比較謹慎，「畢竟多把隊友送回來，球隊贏球機率也會比較高」。對於下一個目標，他表示，能幫助球隊打進季後賽才是最重要。

目前林益全生涯累積900打點、1564支安打、165發全壘打，對於1000打點、2000安、200轟里程碑，他表示，「可能還要一段時間，快的話再3年，慢的話可能要等到退休之前了，每一年身體狀況都不同」。

林益全對於目前達到的所有紀錄都「很有感」，他說：「因為代表長時間在這裡，經過慢慢累積而來，每個紀錄都很印象深刻。」

林益全差2場比賽就可達成入圍金手套及最佳九人一壘手獎的資格，去年無緣這2個獎項，對此他說：「有入圍就是肯定，代表今年沒有太多傷痛，才有辦法追逐這個獎項，至於最後有沒有拿，就順其自然。」

去年林益全開始重訓，改變練習方式，但全壘打數降到8支，成效不明顯，今年才收到成效，已敲出21轟。他指出，去年跌跌撞撞，也感到挫折、信心被打垮，「但頭都剃了，還是要繼續，今年剛開始還是會擔心，但不去突破的話，明年還是會遇到一樣狀況」。

林益全指出，在職業生涯中，今年又是不一樣的一年，也是一個新的突破，代表自己的改變得到肯定，也證明自己是對的。（編輯：張雅淨）1080903

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