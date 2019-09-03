周天成拚台北羽賽第3冠 麟洋配4日壓軸登場

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣羽球一哥周天成明天在台北羽球公開賽首輪將迎戰泰國選手蘇龐余，力拚在此賽事第3座金盃，而地主男雙組合王齊麟與李洋這次擔綱大會第2種子，將壓軸出戰俄羅斯組合。

台北羽球公開賽今天在台北小巨蛋開打，首日進行混雙會內賽，5組台灣混雙組合中，僅李洋、楊景惇晉級16強。

明天進入第2天賽事，曾在2016、2017年寫下在台北羽球公開賽男單2連霸的周天成也將出賽，周天成近期拿下印尼、泰國羽球公開賽冠軍，儘管日前出征世界羽球錦標賽，8強止步，但目前排名仍高居世界第2。

周天成明天首輪預計晚間6時50分將出戰世界排名第36的泰國選手蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），過去4次碰頭，周天成拿下對戰4連勝，這次將力拚16強門票。

「羽球王子」王子維則將對決法國選手克拉爾布特（Lucas Claerbout），生涯3度交手，王子維維持全勝的紀錄。

另外，高居大會第2種子的地主男雙組合王齊麟與李洋，明天壓軸將出戰俄羅斯組合索松諾夫（Ivan Sozonov）、伊凡諾夫（Vladimir Ivanov），雙方唯一一次交手就在今年3月印度公開賽，當時廝殺3局，由「麟洋配」驚險勝出。（編輯：張雅淨）1080903