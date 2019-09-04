周定洋解召事件 足協秘書長方靖仁致歉

（中央社記者龍柏安台北4日電）台英混血足球好手周定洋，去年3月在出征亞洲盃資格賽前夕，因報到程序爭議，無緣披上中華隊戰袍，中華足協秘書長方靖仁今天公開向周定洋以及他的家人、球迷誠摯地致歉。

去年中華男足在征戰亞洲盃資格賽前夕，徵召人在英國踢球的周定洋，不過他卻未依規定在3月20日完成報到，遭當時的中華男足英國籍主帥懷特（Gary White）「開鍘」解召。

3天後周定洋在經紀人陪同下出面說明，並秀出通訊軟體與懷特的對話紀錄，證明他得到總教練的允許，可在3月23日報到，而他的母親甚至特地從英國飛來台灣，卻無法看到兒子出賽，消息一出引爆球迷怒火。

雖然事隔超過一年，中華足協早已全面改組，且中華隊總教練改由同樣是英國籍的蘭卡斯特（Louis Lancaster）擔任，但方靖仁強調，身為足協一分子，有任何做不對的地方，他們都得概括承受。他也說：「周定洋解召一事，無論是對周定洋本人，還是對他的家人、球迷以及所有過程中努力的人來說，都是一種傷害，因此我們希望向所有人致歉。」

周定洋當年遭解召的癥結點，就是報到日期的認知不同，究竟那個版本才對，方靖仁坦言，他並不清楚，「因為當時都是懷特親自與周定洋聯繫，我沒有看過完整的對話紀錄」。

而外界質疑，當年方靖仁身為中華隊助理教練，為何不清楚事情的真相，他說：「總教練都明確表示他不需要用到周定洋，我們怎麼可能再多問。」

方靖仁強調，他希望藉由這次機會，解開周定洋與中華足協與球迷間的三角心結，他坦言，未來可能會有更多的球員有旅外機會，也希望類似案件不再發生。（編輯：張雅淨）1080904