雨勢攪局仰德高球賽首輪打不完 連騼森領先

（中央社記者龍柏安台北5日電）受到雨勢影響，2019仰德TPC錦標賽打打停停，最後因天色太暗提前喊卡，才打完第13洞的連騼森，暫時以低於標準7桿的成績獨居領先。

總獎金50萬美元（約合新台幣1500萬元）的仰德TPC錦標賽，今天在林口高爾夫球場進行首回合賽事，因為雷雨加上果嶺積水，比賽3度暫停，最後僅有上午出發的部分球員完賽。

連騼森今天表現亮眼，不過年僅19歲的職業小將王偉軒更搶鏡，原訂上午11時10分開球的他，一路延到下午3時10分才出發，他下場後展開「捕鳥秀」，從第1洞起連續7洞都抓博蒂，也追平泰國好手丹泰（Danthai Boonma）在去年8月於印度舉行的亞巡賽Take Solutions名人賽，開賽連打7個博蒂的亞巡賽紀錄。

王偉軒在第11洞，一個4呎保帕推桿失手，吞下今天唯一的柏忌，他仍以低於標準6桿暫居第2，他坦言，今天等得太久，等到都累了，不過他告訴自己要保持穩定，前9洞開球又直又遠，加上推桿神準，9洞僅用10推。他表示，開賽連打7個博蒂，是自己的新紀錄。

與王偉軒同組的連騼森，是林口球場在地好手，傍晚停賽時第13洞他正好推完今天第7個博蒂，超越王偉軒躍居領先。

連騼森指出，這回合鐵桿打得很好，讓他有很多好機會，「看著同組年輕好手王偉軒打得那麼好，我也想跟著他的腳步追上去，前9洞32桿打完，後9洞打了4洞賺進3隻小鳥，博蒂推桿都在9呎之內」。（編輯：張雅淨）1080905