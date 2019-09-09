耕元盃棒球賽落幕 東園國小桃源國中各奪冠

2019耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽最後一天賽程，9日下午進行青少棒冠亞軍賽，由台東體中與桃源國中交手，終場由桃源國中笑收冠軍獎盃。圖為台東體中打者上場打擊。中央社記者盧太城台東攝 108年9月9日

（中央社記者盧太城台東縣9日電）耕元盃棒球錦標賽今天落幕，少棒組和青少棒組冠軍分別是台北市東園國小及台東縣桃源國中；全壘打獎少棒組由東園國小球員吳家宇拿下，青少棒組則從缺。

6日在台東開打、為期4天的耕元盃棒球錦標賽，計有來自全台37支棒球隊參加，分成少棒和青少棒2組，比賽今天落幕。

在少棒組中，冠軍是台北市東園國小，亞軍為台東縣和平國小，季軍則是台東縣紅葉國小；最有價值球員獎頒給台北市福林國小羅康銓，紅葉國小陳于鑫獲得最佳打擊獎，最佳投手獎為東園國小李昶毅，全壘打獎是東園國小吳家宇，最佳教練獎由東園國小教練鄭敬樺獲得。

至於青少棒組，冠軍是台東縣桃源國中，亞軍為台東縣東大體中，季軍是高雄市忠孝國中；桃源國中潘元皓拿下最有價值球員獎，最佳打擊獎為高雄市大仁國中許翔鈞，最佳投手獎頒給桃源國中張鐿騰，全壘打獎從缺，最佳教練獎則由桃源國中教練陳彥儒獲得。

耕元盃棒球錦標賽是為了紀念東部的棒球之父陳耕元，他也是民主進步黨籍立法委員陳瑩的祖父。

陳瑩表示，為紀念祖父，她的父親、前台東縣縣長陳建年於民國74年創辦了耕元盃棒球錦標賽，中間停辦了近30年，她因看了魏德聖導演的電影KANO之後，於105年復辦耕元盃棒球錦標賽。（編輯：謝雅竹）1080909