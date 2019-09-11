張育成岳父面前連2場敲安 遇大聯盟火爆場面

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）昨天生涯首轟開張，美國職棒大聯盟台灣好手張育成今天又在場上敲出安打，正好獻給專程飛來美國看比賽的岳父。此外，今天這一場比賽，他還體驗了難得的火爆場面。

張育成是來自台東的24歲阿美族棒球好手，昨天在他生涯第15場的大聯盟比賽敲出第一支全壘打。巧合的是，岳父專程從台灣飛來，人生看的第一場大聯盟比賽，就見證了女婿的生涯首轟。

張育成今天又有好表現，所屬的克里夫蘭印地安人8比0擊敗地主洛杉磯天使，他擔任第9棒，4打數貢獻1支安打；先發鎮守三壘之外，8局下移防游擊。

總教練法蘭科納（Terry Francona）昨天稱讚張育成首轟，期待這支全壘打能夠讓他更有信心。張育成今天賽後表示：「比賽的心情保持一樣，正常發揮，手感有越來越好。」

能夠在岳父面前連2場敲安，張育成表示運氣很好，從台灣飛加州可以直飛而不用轉機，沒想到岳父看的第一場比賽就能敲全壘打。

張育成是游擊手出身，這次上大聯盟主要擔任三壘手，今天比賽後半段移防游擊，平時也練習二壘守備，可說是球隊在內野守備上的一枚活棋。

特別的是，張育成無論是守三壘、游擊或二壘，三個守備位置都用同一個手套。他說，這是與內野教練討論過的，手套用得順手最重要。

美國職棒克里夫蘭印地安人隊內野手張育成（圖）游擊手出身，能兼守三壘、二壘，特別的是他守不同的位置時，用的是同一個手套。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月11日

昨天敲首轟，賽後享受隊友的啤酒浴，張育成今天則是成了噴啤酒的那個人。同樣24歲的投手普里塞克（Zach Plesac）這場比賽締造個人生涯的第一場完封，張育成賽後也加入了慶祝行列。

這場比賽印地安人一路領先到底，戰況沒有太多意外，不過4棒普伊格（Yasiel Puig）連2打席造到觸身球，差點發生火爆場面。

普伊格去年曾效力洛杉磯道奇隊，今年轉到紅人又來到印地安人，這兩天在天使球場出賽，觀眾席上都有噓聲伺候。普伊格連續被球打中身體之後，脾氣外露，肢體語言讓場上一度緊張，但並未擴大衝突。

張育成當時人在休息區裡，賽後笑說「差一點打起來，如果真的打起來，那還真的是人生第一次」。張育成說，這6年來在小聯盟沒有見過衝突場面，「我待的球隊都很溫和」。

還有2星期例行賽結束，印地安人正為季後賽資格打拚，張育成今天是在大聯盟第16場出賽，正好累計10支安打，包括1支全壘打、1支三壘安打，打擊率2成22。（編輯：高照芬）1080911

美國職棒克里夫蘭印地安人打者（左）普伊格（Yasiel Puig）連2打席遭觸身球，場面一度緊張。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月11日