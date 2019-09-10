張育成首轟感言笑中帶淚 這球獻給已故父親

（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）來自台東，24歲的阿美族棒球好手張育成今天敲出美國職棒大聯盟生涯首轟，賽後開心接受隊友的慶祝，但受訪時談到已故的父親眼眶泛淚。

張育成在小聯盟打拚6年之後，今天是他在大聯盟的第15場比賽，首次造訪洛杉磯天使球場，6局上從投手安德森（Justin Anderson）的手中敲出全壘打。

張育成所屬的克里夫蘭印地安人隊，靠著這支3分砲以6比2擊敗地主洛杉磯天使。賽後隊友在休息室裡，為張育成的生涯里程碑慶祝，一群大男人在浴室裡潑灑啤酒、飲料，連玉米罐頭都出爐。

張育成清洗之後，才出來接受媒體訪問，他說：「我坐在一個洗衣籃裡面，大家拿啤酒還有各種東西潑我，很噁心，差點吐了。」

一生一次的大聯盟首轟出爐，張育成與隊友狂歡之後，面對媒體時真情流露，開口沒有幾句就哽咽，一度說不出話來。

他說：「很感謝在我背後幫助我的人，這顆獻給我在天上的爸爸。打出去的時候，我沒有看著球，我知道會過，我沒有看著球，我是看著我天上的老爸。」

「我做到了！」他在心裡跟爸爸這樣說。張育成一家5兄弟都曾是棒球員，哥哥張進德目前也在美國職棒小聯盟。父親在張育成高中的時候因病過世，在他的記憶，爸爸話不多，經常跟孩子們玩在一起。

張育成從2013年簽約，從2014年開始展開旅美生涯，今年6月首度升上大聯盟。游擊手出身的他，能勝任內野二壘、三壘位置，打擊火力更是受到球隊重視，2017年在小聯盟單季24轟。

首轟之夜思念父親，張育成眼眶泛淚受訪，也對一路陪伴他的新婚妻子表達感謝。小名綾綾的妻子今天也一同在場邊觀賽，見場見證了張育成職棒生涯的重要時刻。

張育成說：「很感謝她，她常告訴我，不用去管棒球以外的事情，感謝她的照料。」

張育成洗澡出來受訪時，這一顆全壘打球已經放在位子上。他說，這顆球要與生涯首安那顆一樣好好收起來，「買一個金色的盒子來裝」。

球季例行賽不到剩下一個月，張育成今年體驗了大聯盟初登場、首安與首轟等重要時刻，他說：「我做到了，終於在生涯擊出一支全壘打，我個人也等這一刻等很久了，跟自己說我做到了，往後的比賽還要加油。把球打強勁就好，不用想太多。」（編輯：高照芬）1080910