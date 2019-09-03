張育成選到2次保送 進帳大聯盟生涯首打點[影]

克里夫蘭印地安人台灣選手張育成2日在對芝加哥白襪的比賽中，雖然沒有敲出安打，不過選到2次保送，還打回大聯盟生涯首分打點。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北3日綜合報導）克里夫蘭印地安人台灣選手張育成今天在對芝加哥白襪的比賽中，雖然沒有敲出安打，不過選到2次保送，還打回大聯盟生涯首分打點，終場印地安人也以11比3奪勝。

張育成今天先發打第8棒，擔任三壘手。印地安人1局下就靠著3次保送形成滿壘，接著雷耶斯（Franmil Reyes）敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，下一棒也敲出安打，不過張育成擊出三壘方向滾地球。

3局下一、三壘有人時，張育成選到保送形成滿壘，弗利曼（Mike Freeman）擊出高飛犧牲打，再攻下1分；4局下包爾斯（Jake Bauers）轟出2分全壘打。第5局張育成遭到三振，6局下桑塔納（Carlos Santana）敲陽春砲，印地安人再添1分。

7局下張育成選到保送後，弗利曼敲出二壘安打，林多（Francisco Lindor）再補上安打，帶有1分打點，接著麥卡多（Oscar Mercado）擊出高飛犧牲打，桑塔納再敲1打點安打；8局下張育成在二、三壘有人時，擊出帶有1分打點的滾地球，終場印地安人就以11比3擊退白襪。

總計張育成3打數沒有敲出安打，不過選到2次保送，跑回1分，還進帳大聯盟生涯第1分打點。目前張育成在大聯盟出賽10場，27打數敲出5支安打，有1分打點，打擊率1成85。（編輯：張芷瑄）1080903