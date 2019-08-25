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張育成重返大聯盟 敲生涯首安攻守美技放異彩[影]

最新更新：2019/08/26 08:45
台灣棒球好手張育成25日升上美國職棒大聯盟，隨即在球場上大放異彩，球衣上的綽號YOU也成焦點。（圖取自twitter.com/indians）
台灣棒球好手張育成25日升上美國職棒大聯盟，隨即在球場上大放異彩，球衣上的綽號YOU也成焦點。（圖取自twitter.com/indians）

（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）台灣棒球好手張育成今天升上美國職棒大聯盟，隨即在球場上大放異彩，不但敲出個人生涯首支安打，追加三壘安打、上演守備美技，連球衣上的綽號也成焦點。

「值得紀念的一天！」效力美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊的張育成賽後在社群媒體寫下首安感言。24歲的張育成今天擔任先發第7棒、三壘手，在旅美第6年敲出大聯盟首安。

適逢大聯盟年度的球員週，主場球隊身穿全黑球衣，張育成背號2號，球衣上的名字一改正式註冊的Chang，而繡上了主題日的綽號YOU（你），照片登上了大聯盟媒體Cut4的Instagram帳號。

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MLB's Cut4（@mlbcut4）分享的貼文 於 張貼

張育成這場比賽大放異彩，3局獲四壞保送上壘後，下一棒普拉維基（Kevin Plawecki）全壘打護送下，回到本壘得分。這是張育成大聯盟生涯第一次踏上本壘板的得分紀錄。

張育成4局下再度上場，相中皇家左投斯高格倫（Eric Skoglund）第一球，把這顆中間偏高的140公里快速球，敲成左外野滾地一壘安打，締造大聯盟生涯首安。


▲影片來源：MLB

張育成大聯盟首安出爐，全場球迷、主播都喊他的綽號You，球隊並把這顆球留下來保管，要給張育成留念。

生涯首次得分、安打出爐後，張育成在球隊2比3落後下建功，7局下敲出中外野方向又高又遠的長打，這球直接打在全壘打牆上，差一點就成全壘打。而張育成一路狂奔，站上三壘，個人生涯的首支三壘安打出爐。


▲影片來源：MLB

張育成的三壘安打頗有價值，隨後在隊友的護送下，這場比賽第二度回到本壘，攻下追平分。他除了打擊表現3打數2安打、2得分外加1次四壞保送，守備上也演出高難度動作。

5局上張育成攔下一記靠近三壘的強勁滾地球，從邊線位置一邊跑動一邊轉身傳球，對角線直接進到一壘手手套。這個美技動作獲得觀眾歡呼，張育成臉上也露出笑容。

印地安人與皇家以8比8平手進入延長賽，皇家靠著10局上歐赫恩（Ryan O''Hearn）的全壘打以9比8擊敗印地安人。（編輯：周永捷）1080826


▲影片來源：MLB

張育成升大聯盟 排入先發打序

（中央社記者謝靜雯台中25日電）旅美印地安人隊野手張育成再度升上大聯盟，補上進入傷兵名單的先發三壘手拉米雷斯位置，今天與皇家隊比賽先發守三壘、打第7棒。

張育成今年6月底生涯首度升上大聯盟，為歷年第16名升上大聯盟的台灣球員，目前為止大聯盟生涯2場出賽，總計4打數沒有安打表現，吞下2次三振，之後再回到小聯盟3A。

張育成近期小聯盟出賽表現不錯，台灣時間24日出賽單場雙響砲，本季小聯盟3A總計出賽68場，敲出64支安打，包括9發全壘打，打擊率2成53。

印地安人隊先發三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）因為手傷進10天傷兵名單，張育成再度升上大聯盟，於台灣時間26日凌晨比賽先發守三壘、打第7棒，穿上與中文「育」發音相似、繡有YOU的綽號球衣亮相。（編輯：林治平）1080825

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