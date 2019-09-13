更多編輯台推薦新聞：
中秋烤肉專家傳授醃肉3寶 有害物質降90%
生活

中秋烤肉專家傳授醃肉3寶 有害物質降90%

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

九二一地震20年／記者在現場 與死亡距離原來這麼近
生活

九二一地震20年／記者在現場 與死亡距離原來這麼近

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現
政治

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
拍下六四坦克人歷史畫面 攝影記者柯爾辭世
首頁 / 運動

日本LPGA錦標賽第2回合 姚宣榆並列第42

最新更新：2019/09/13 18:37

（中央社記者黃巧雯台北13日綜合報導）台灣旅日高球女將姚宣榆今天在日本LPGA錦標賽第2回合繳出高於標準3桿的75桿，以兩回合高於標準1桿的145桿，並列第42，晉級週末決賽。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）第2場大賽、總獎金2億日圓（約新台幣5824萬元）的日本LPGA錦標賽本週在日本兵庫縣舉行。

盧曉晴本季在JLPGA比賽，共有5場比賽打進前10，9月初剛在宜得利女子錦標賽並列第7，繳出本季次佳成績，可惜本週未能延續前一站的手感，昨天第一回合表現失常，僅抓下2鳥，苦吞3個柏忌和1個雙柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，並列70。

盧曉晴今天第2回合表現略為回穩，射下1鳥，但也有1柏忌，以72桿作收，兩回合合計147桿，並列第62，以一桿之差，未能晉級。

姚宣榆第一回合一度以低於標準2桿的70桿並列第11，今天狀況不佳，僅進帳1鳥，但慘吞4柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，兩回合合計145桿，排名跌至並列42，但仍闖進週末決賽。

20歲的日本高球女將畑岡奈紗儘管今天在第14洞出現失誤，苦吞雙柏忌，但全場捕獲7鳥，以低於標準5桿的67桿繳卡，兩回合以低於標準8桿的136桿，獨居領先。（編輯：吳協昌）1080913

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報