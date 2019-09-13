日本LPGA錦標賽第2回合 姚宣榆並列第42

（中央社記者黃巧雯台北13日綜合報導）台灣旅日高球女將姚宣榆今天在日本LPGA錦標賽第2回合繳出高於標準3桿的75桿，以兩回合高於標準1桿的145桿，並列第42，晉級週末決賽。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）第2場大賽、總獎金2億日圓（約新台幣5824萬元）的日本LPGA錦標賽本週在日本兵庫縣舉行。

盧曉晴本季在JLPGA比賽，共有5場比賽打進前10，9月初剛在宜得利女子錦標賽並列第7，繳出本季次佳成績，可惜本週未能延續前一站的手感，昨天第一回合表現失常，僅抓下2鳥，苦吞3個柏忌和1個雙柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，並列70。

盧曉晴今天第2回合表現略為回穩，射下1鳥，但也有1柏忌，以72桿作收，兩回合合計147桿，並列第62，以一桿之差，未能晉級。

姚宣榆第一回合一度以低於標準2桿的70桿並列第11，今天狀況不佳，僅進帳1鳥，但慘吞4柏忌，繳出高於標準3桿的75桿，兩回合合計145桿，排名跌至並列42，但仍闖進週末決賽。

20歲的日本高球女將畑岡奈紗儘管今天在第14洞出現失誤，苦吞雙柏忌，但全場捕獲7鳥，以低於標準5桿的67桿繳卡，兩回合以低於標準8桿的136桿，獨居領先。（編輯：吳協昌）1080913