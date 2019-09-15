日本LPGA錦標賽 姚宣榆並列35名

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣旅日高球女將姚宣榆，今天在日本LPGA錦標賽最後一輪，以持平的72桿完賽，4回合累計以平標準的288桿，並列35名作收。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）第2場大賽、總獎金2億日圓（約新台幣5824萬元）的日本LPGA錦標賽在日本兵庫縣舉行，日本女將畑岡奈紗以低於標準18桿的270桿，以8桿的領先優勢奪冠，這也是她4年來，第3度在這項賽事登上后座。

畑岡奈紗今天手感依舊熱得發燙，她全場共打下5鳥、1鷹，另有2個柏忌，再以低於標準5桿的67桿作收，總計她4天比賽當中，就有3天繳出67桿，也是她能持續拉開差距的主因。

姚宣榆今天震盪起伏，開賽就在第1洞苦吞柏忌，總計吞下2個柏忌與1個雙柏忌，僅在第9洞打下前9洞唯一的一隻小鳥，所幸她在後9洞表現加溫，分別在第10、15、16洞再添3鳥，以平標準的72桿完賽，總計獲得114萬日圓（約新台幣33萬）獎金。

今天姚宣榆開球上球道率雖達71.4%，鐵桿表現也不俗，全場標準桿上果嶺率也有72.2%的水準，可惜全場共用30推，是無法將桿數壓低的主因之一。（編輯：謝雅竹）1080915