張育成大聯盟抗壓心法 每日讀經守備防區畫十字

旅美棒球好手張育成（前，背號2球員）每場比賽開打前，都會在守備防區的紅土上單膝跪地，畫十字架，期許自己拿出最好表現，「一切交給神」。照片攝於10日洛杉磯天使球場，張育成祈禱時，觀眾席上正好有台灣球迷舉國旗。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月16日

（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）棒球好手張育成回憶大聯盟重要時刻，敲出生涯首安的那一天「心態乾淨」；每天讀聖經禱告是他與壓力共處的心靈支柱，不為人知的習慣是單膝下跪，在守備防區紅土畫十字架。

24歲的張育成是台灣棒球界最新出爐的美國職棒大聯盟新鮮人。他是來自台東的阿美族棒球好手，旅美6年之後，今年6月底初嚐最高殿堂滋味，出賽2場；8月25日又得到機會，至今在大聯盟出賽19場，9月9日敲出全壘打。

張育成日前受訪，回憶8月25日升上大聯盟，當天敲出生涯首安的心路歷程。前一天晚上他還在小聯盟3A比賽，教練半途把他換下場，跟他說這場比賽不用打了，收拾行李到克里夫蘭的飯店住一晚，等候球隊通知。

「當時只是照著教練指示，也不知道隔天在大聯盟直接先發」，一覺醒來，張育成早上10時收到通知赴球場報到，隨即下午1時比賽排進先發名單，打第7棒、擔任三壘手。

張育成說：「當時沒有多餘的準備，直接下場比賽，心態很乾淨，沒有想太多就直接打，首安自然就出來了。」他在這場比賽大放異彩，不只敲出第一支大聯盟安打，追加三壘安打，守備上也有精彩表現。

目前為止，每天最注重的事情是什麼？張育成說：「心態還是最重要」。張育成說，在這樣的層級比賽，每天都要告訴自己，放手去打，保持跟小聯盟一樣的心情。

大聯盟競爭激烈，每場數萬觀眾緊盯，一舉一動受到科學儀器的檢視，壓力可想而知。「準備好，面對更大的場面」，張育成今年春訓就告訴中央社記者，這是他的重要課題。

季末驗收，大聯盟首安、首轟相繼出爐，保持健康的心態仍是他每天最重視的事。他說：「盡量不要想太多，不去想壞的。我以前會怕表現不好，打擊怕三振、守備怕失誤，現在不會，盡全力享受比賽。」

張育成是虔誠的基督徒，信仰是很大的精神支柱，每天上場前都會讀一段聖經，「回想一下神今天跟我說了什麼」。他透露，每次站上守備防區之前都會向天禱告，接著單膝下跪，用手指在紅土上畫出一個十字架。

張育成的手機裡有一個聖經App，無論到何處比賽，每天傳來的當日經文就是他的精神食糧。

張育成的妻子小名綾綾，跟著丈夫到處征戰比賽，綾綾說夫妻倆每天睡前都會禱告，「一切都交給神」。綾綾說，在大聯盟這樣的最高殿堂，心理壓力很大，張育成對自己要求很高，常常會想哪裡有問題、哪裡要更好，「我告訴他，快樂打球更重要」。

綾綾說，每個人都有菜鳥階段，張育成這段時間一直在進步，心態變得更沉穩，能像他在小聯盟一樣「老神在在」。（編輯：高照芬）1080916

旅美棒球好手張育成（左）是台灣棒壇新出爐的美國職棒大聯盟新鮮人，他認為保持心態健康才能有好表現，信仰是他最大的支柱。圖為10日比賽時，他在克里夫蘭印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）身邊準備上場的畫面。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月16日

美國職棒大聯盟是世界棒球的最高殿堂，競爭激烈，對新人選手來說，心理壓力龐大。台灣好手張育成（圖）身為基督徒，他說信仰是最大的心靈支柱。照片攝於10日。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年9月16日