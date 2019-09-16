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完成階段性任務 王才翔辭殘總會長

最新更新：2019/09/16 21:55

（中央社記者龍柏安台北16日電）中華民國殘障體育運動總會今天召開臨時理監事會議，會中除確定未來將把總會名稱改為中華帕拉林匹克委員會，會長王才翔也以生涯規劃為由請辭會長，將由常務理事林錦城代理會長。

王才翔坦言，未來一年他的事業重心將轉往新加坡，因此會有很長一段時間必須待在海外，他擔心這對會務發展會造成影響，是他決定請辭的主因。

此外，國際帕拉林匹克委員會（IPC）今年5月曾來函，表示台灣殘總沿用多屆的章程並不符合IPC規範，要求台灣限期改善，最晚期限是到明年東京帕拉林匹克運動會（俗稱帕奧）結束後。

「我們收到來函後，就已開始著手修訂章程，我最擔心的就是影響到台灣選手的參賽權益。」王才翔表示，目前章程修訂小組已召開過2次會議，新章程的大方向都已出爐，接下來只剩細部文字描述，並翻成英文後就能寄交IPC審核。

王才翔指出，修訂章程是他在總會最難走的一哩路，現在他已經走完了，而期間所有修訂章程的進度也一直有向IPC匯報，他才放心在這個時間點宣布請辭。

至於更改總會名稱，王才翔解釋，現在殘障已被視為歧視性字眼，台灣都已改稱為身心障礙人士，總會名稱仍沿用殘障總會總有些不妥，加上為了與國際接軌，因此他才定調，總會名稱將改為中華帕拉林匹克委員會，不過依照現行規定，殘總更改名稱仍須經過會員大會通過才能正式生效。（編輯：張雅淨）1080916

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