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新莊破萬球迷歡呼高喊 彭政閔很感動

最新更新：2019/09/18 22:11
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（黃衣）在新莊棒球場的最終戰，18日吸引滿場1萬2100人入場，賽後不分主、客場球迷皆高喊彭政閔，他也回到場內向球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔（黃衣）在新莊棒球場的最終戰，18日吸引滿場1萬2100人入場，賽後不分主、客場球迷皆高喊彭政閔，他也回到場內向球迷揮手致意。中央社記者張新偉攝　108年9月18日

（中央社記者謝靜雯新北18日電）中信兄弟「恰恰」彭政閔魅力無法擋，新莊棒球場終戰吸引滿場1萬2100人，彭政閔最終打席吞下三振，沒有安打表現，賽後不分主客場球迷高喊彭政閔，他坦言心情起伏大、很感動。

彭政閔2001年3月10日中職生涯首次出賽，就是在新莊棒球場亮相，走過職業生涯19年，今年引退年陸續告別各地球場，今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，為球員生涯新莊棒球場最終戰。

彭政閔與新莊棒球場淵源深，中職生涯首場出賽、第1支安打、第1支全壘打、第1分打點、生涯2000支安打等重要紀錄，都在新莊棒球場締造。

今天與悍將隊比賽，彭政閔先發打第3棒、指定打擊，前3打數沒有安打表現，9局最後一次打擊機會，也是彭政閔球員生涯在新莊棒球場最後一個打席，彭政閔走上打擊區，全場球迷紛紛起立歡呼，彭政閔吞下三振。

彭政閔今天總計4打數沒有安打，球員生涯19年在新莊棒球場出賽456場，總計1543打數，敲出503支安打，包括41發全壘打，新莊棒球場出賽打擊率3成26。

賽後不分主客場球迷久久不散，高喊「彭政閔」，彭政閔受訪到一半重回場上跟球迷致意；彭政閔坦言今天說不出原因，心情起特別大，今天打擊沒有表現，之後會持續調整。

看見滿場球迷熱情為自己歡呼，他笑說，2001年中職生涯第一場出賽，當時現場觀眾2000多人，打不好退場還被球迷罵，今天滿場的球迷入場，沒有好的表現還能受到滿場球迷的鼓勵，感覺很不一樣、也很感動。

彭政閔今年陸續告別高雄澄清湖棒球場、天母棒球場、花蓮棒球場，今天告別新莊棒球場，吸引滿場觀眾入場，為本季新莊棒球場第2場滿場，也是目前為止本季週二至週四例行賽事最多觀眾人數，繼天母（滿場1萬人）、花蓮（滿場5000人）告別戰之後，再寫滿場紀錄。

扣除補賽週賽事不看，表定中信兄弟隊本季最後一場桃園棒球場賽事為9月22日與Lamigo桃猿隊交手，桃猿隊也預計在22日安排儀式，讓彭政閔跟桃園球迷說再見。（編輯：吳協昌）1080918

中華職棒中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔魅力無法擋，18日新莊棒球場告別戰吸引滿場1萬2100人入場，賽後不分主客場球迷都高喊彭政閔。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
中華職棒中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔魅力無法擋，18日新莊棒球場告別戰吸引滿場1萬2100人入場，賽後不分主客場球迷都高喊彭政閔。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔2001年3月10日中職生涯首次出賽，就是在新莊棒球場亮相，18日晚間是他最後一次在新莊球場出賽，吸引滿場1萬2100人到場。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔2001年3月10日中職生涯首次出賽，就是在新莊棒球場亮相，18日晚間是他最後一次在新莊球場出賽，吸引滿場1萬2100人到場。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔18日為球員生涯在新莊棒球場最終戰，總計4打數沒有安打，球員生涯19年在新莊球場出賽456場，總計1543打數，敲出503支安打，包括41發全壘打，新莊棒球場出賽打擊率3成26。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
中華職棒中信兄弟隊「恰恰」彭政閔18日為球員生涯在新莊棒球場最終戰，總計4打數沒有安打，球員生涯19年在新莊球場出賽456場，總計1543打數，敲出503支安打，包括41發全壘打，新莊棒球場出賽打擊率3成26。中央社記者張新偉攝　108年9月18日
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