武漢女網賽 詹詠然詹皓晴女雙輕鬆闖頭關

（中央社記者龍柏安台北24日電）延續上一站泛太平洋女網賽奪冠氣勢，台灣網球好手詹詠然與詹皓晴今天在中國舉行的武漢女網賽女雙首輪，以6比3、6比2輕取美國女將芮絲克與斯洛維尼亞的史瑞波妮克。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8840萬）的武漢女網賽，女雙共有32籤，無論比賽總獎金還是規模，都僅次網壇年度4大賽。

詹詠然與詹皓晴上週在日本大阪拿下泛太平洋女網賽女雙冠軍，這也是姊妹倆本季聯手拿下的第4冠，更是姊妹合拍以來在WTA等級攬獲的第14冠，兩人本週轉戰武漢，以大會第6種子之姿亮相。

今天詹家姊妹遭遇芮絲克（Alison Riske）與史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）這組美國、斯洛維尼亞聯軍，「雙詹組合」首盤就在第2局率先破發，最多取得3比0領先。

接下來雙方互不相讓，兩組人馬一路持平保發，讓「雙詹組合」先以6比3拿下首盤。

有別於首盤戰況，次盤開局呈現破發混戰，兩組人馬前4局發球局都不保，戰成2比2平，接下來「雙詹組合」火力全開，一口氣連拿4局霸氣「關門」，以6比2淘汰對手，也順利取得晉級門票。

至於女單方面，台灣網球一姐謝淑薇昨歷經3盤大戰，逆轉擊敗丹麥前世界球后瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），可惜今天次輪遭遇世界排名69、透過會外賽晉級的俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），謝淑薇以2比6、6比7（5）吞敗止步。（編輯：吳協昌）1080924