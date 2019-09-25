戴茗葦連拿7分關門 率中華男桌拿下關鍵勝利

（中央社記者龍柏安台北25日電）中華U18桌球代表A隊，昨天下午4時才完成歐洲賽事返抵台灣，不過他們今天在2019台北青少年桌球公開賽男團小組賽首日，在「死亡之組」連闖2關，距4強僅一步之遙。

2019台北青少年桌球公開賽，今天起在台北體育館點燃戰火，首日率先登場團體賽，中華男子A隊成員包括戴茗葦與黃毓仁，昨天才從克羅埃西亞返台，連時差都還來不及調整，今天就得提拍上場。

中華A隊首戰先以3比0橫掃馬來西亞，下午再以3比0力克強敵日本B隊，只要明天再扳倒南韓A隊，4強門票就入手。

這次日本B隊是以日本全國冠軍愛知工業大學名電高校為主體，中華A隊教練江鈞維坦言，日本B隊堪稱今年實力最強的隊伍，之前交流球員也都是輸多勝少，沒想到球員們在前一晚沒啥睡、身心都極度疲勞的情況下扳倒對手。

尤其是下午擔任先發第1點的戴茗葦，他在決勝第5局，克服4比6落後，靠著連拿7分強勢「關門」，扳倒日本好手加山裕，不僅率隊開胡，也打出全隊氣勢。

戴茗葦苦笑說，前一晚他只睡了3小時，一開始看到籤表，他已經覺得很彆扭，沒想到今年賽制改變，每組僅取分組冠軍晉級，更讓他感到絕望，「我沒想過會贏，落後時只想著一分一分咬，打到8比6領先，我還祈禱不要被翻盤。」

戴茗葦的逆轉勝，徹底引爆全隊士氣，接替登場的黃毓仁則以3比1扳倒吉山僚一，「之前我和吉山打過3、4次，從來沒贏過，真沒想過今天會贏。」

今天拿下最強的日本B隊後，黃毓仁坦言4強不再那麼遙不可及，「最難打的今天都過了，明天應該有機會。」戴茗葦也說，相較於日本，南韓反而好對付，至少打起來不會感覺這麼不舒服。（編輯：屈享平）1080925